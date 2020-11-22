"Что я делаю, слишком важно": Трамп наконец нашёл виновных в своём поражении на выборах

Ранее Трамп называл виновными в текущей политической ситуации крупные технологические компании и средства массовой информации. Они, по мнению политика, изначально играли против него.

Но главным виновником своего проигрыша он считает фармацевтические компании. Они целенаправленно запускали против него негативную рекламу, стоимость которой - миллионы долларов. Об этом Дональд Трамп заявил на очередной пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер объяснил, что Pfizer намеренно не стала обнародовать результаты испытания вакцины от COVID-19, оттягивая момент. Если бы это случилось до голосования, то его шансы победить возросли бы, считает Трамп.

По его мнению, это месть за политику снижения цен на лекарства.

"Они решили задержать это из-за того, что я делаю. И меня на самом деле это устраивает, потому что, честно говоря, то, что я делаю, слишком важно. Не знаю, оценит ли это кто-нибудь", - произнёс республиканец.