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"Что выберут между страхом и жадностью?": Эксперт объяснил, почему "санкционные страшилки" США не сработают

13 декабря 2019, 01:54  •  73 • В мире
Telegram-канал "Кримсон Дайджест" прокомментировал материал Bloomberg. Там появилась информация о новых "санкционных страшилках" США и якобы серьёзных угрозах для российской экономики. В Telegram-канале рассказали, почему план американцев вряд ли сработает. Там объяснили, почему министру финансов США Стивену Мнучину невыгодны санкции против облигаций федерального займа России, а инвесторы "между страхом и жадностью выберут жадность".
Начался новый виток обсуждений санкций, которые Сенат США может принять против России. Речь зашла о санкциях против госдолга, в том числе и рублёвого, против ЦБ РФ. Ещё один вариант - объявить Россию "спонсором терроризма", что тоже ведёт к финансовым последствиям.
В Telegram-канале "Кримсон Дайджест" подробно объяснили, почему все эти экономические меры вряд ли дадут какой-то эффект. По данным источника, санкций против облигаций федерального займа России (ОФЗ) не будет. Против этого выступает даже министр финансов США Стивен Мнучин.
"Министр финансов Мнучин уже несколько раз "выдирал" из санкционных законопроектов меры против ОФЗ, в том числе объясняя в письменном виде сенаторам и конгрессменам "непреднамеренные последствия" столь неосмотрительных мер. Делал он это явно не из любви к России (у Мнучина к России скорее не любовь, а давние семейные счёты), а из-за того, что американские финансовые компании сейчас готовы покупать хоть евробонды Узбекистана в поисках дополнительной доходности. Доступ к ОФЗ (ликвидным, доходным, сравнительно надёжным инструментам) на этом фоне - очень важная вещь. Хотя бы для бонусов некоторых руководителей фондов Уолл-Стрит", - пишет Telegram-канал.
Кроме того, авторы канала объяснили, что "между страхом и жадностью инвесторы выберут жадность". Особенно если учитывать, "околонулевые" процентные ставки в Европе.

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