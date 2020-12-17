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"Что вы знаете о мгновенной реакции?" Пресс-конференция Путина "разбудила" региональных следователей
17 декабря 2020, 17:15 • 52 • Политика
Пресс-конференция Владимира Путина "разбудила" региональных следователей. Так, после того как президенту стало известно о том, что медработники в городе Кола до сих пор не получили надбавки за работу с больными COVID-19, Следственное управление СК России по Мурманской области тут же запустило проверку. Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак: "Что вы знаете о мгновенной реакции?"
На портале Следственного управления СК России по Мурманской области появилась информация о запуске доследственной проверки сообщений, согласно которым медработники в городе Кола до сих пор не получили надбавки за работу с больными COVID-19.
Данные сведения были озвучены в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Отмечается, что уже сейчас региональное следственное управление выясняет причины недополучения медиками доплат, которые были предусмотрены приказом лидера РФ.
Ситуацию в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, как быстро зашевелились правоохранители, когда о данной проблеме стало известно лично президенту.
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