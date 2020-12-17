"Что вы знаете о мгновенной реакции?" Пресс-конференция Путина "разбудила" региональных следователей

На портале Следственного управления СК России по Мурманской области появилась информация о запуске доследственной проверки сообщений, согласно которым медработники в городе Кола до сих пор не получили надбавки за работу с больными COVID-19.

Данные сведения были озвучены в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Отмечается, что уже сейчас региональное следственное управление выясняет причины недополучения медиками доплат, которые были предусмотрены приказом лидера РФ.

Ситуацию в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, как быстро зашевелились правоохранители, когда о данной проблеме стало известно лично президенту.