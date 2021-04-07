"Что вы называете "гражданской войной?": Посол Украины возмутился статьёй о Донбассе

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился термином "гражданская война" в статье газеты Der Standard о конфликте в Донбассе. Слова о "гражданской войне" были приписаны президенту Зеленскому.

Статья в австрийской газете Der Standard о военном конфликте в Донбассе вызвала возмущение посла Украины Александра Щербы.

В статье австрийские журналисты назвали военные действия "гражданской войной".

Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданской войной" или у вас разрешена только одна точка зрения? - написал в Twitter украинский дипломат.

Посол также приложил скриншот материала.

Статья в газете называлась "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В материале термин "гражданская война" приводится как цитата президента Владимира Зеленского. Якобы президент Украины сказал, что вхождение Украины в НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".

Согласно сообщению на сайте Зеленского, он не произносил слова "гражданская", передает РИА "Новости".

Власти Украины называют конфликт в Донбассе "агрессией России". Россия подчёркивает, что не является стороной конфликта и является посредником в Минских переговорах для преодоления внутриукраинского кризиса. Жертвами военной операции Киева в Донбассе с 2014 года стали более 13 тысяч человек.