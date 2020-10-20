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"Что вы гоношитесь-то?": Михалков ещё в августе открыто заявил о планах Грефа по клиентской базе

20 октября 2020, 14:50  •  146 • Политика
Новости о проекте Германа Грефа по созданию платформы с личными данными клиентов Сбера, которые могут использоваться бизнесом и властями, чуть ли не до последней буквы соответствуют опасениям Никиты Михалкова по использованию клиентской базы. "Что вы гоношитесь-то?" - говорил тогда Михалков, подчёркивая, что Греф будет продвигать свою идеологию до конца.
Сбер открыто сообщил о разработке фактически шпионской программы. Если от передачи биометрических данных можно было отказаться, то в этом случае - вопрос. По сути, банк готов продать личные данные своих клиентов. Но на каких условиях?
Как сообщил вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбера Станислав Карташов, банк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики для бизнеса и региональных властей, передаёт РБК. Программа будет анализировать банковские транзакции граждан, а также сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС.
Бизнес сможет использовать предоставленные Сбером личные данные для выработки эффективных решений в сфере управления недвижимостью и земельных отношений. А проще говоря - слежка за нашими передвижениями поможет понять, где стоит поставить тот или иной магазин.
О такой "сказке" от главы Сбера Германа Грефа неоднократно говорили учредитель Царьграда Константин Малофеев и ведущий телеканала Юрий Пронько в авторской программе "Царьград. Главное". В своей программе "Бесогон" проблему затрагивал и режиссёр Никита Михалков. Кстати, в том числе поэтому и проект, и сам режиссёр стали подвергаться нападкам - развернулась настоящая травля Михалкова. А теперь выясняется, что все защитники тезиса о том, что Греф планирует использовать личные данные российских клиентов для собственной выгоды, оказались правы?
Кстати, Никита Михалков ещё в середине августа в "Бесогоне" привёл отличный пример злой шутки Грефа. Он показал рекламный ролик Сбербанка, в том числе презентованный ранее и на телеканале Царьград. Тот самый, где чайник в умном доме берёт под контроль всю технику, экономит деньги, приобретает акции Сбера и потом выкупает дом, выставляя за порог хозяина.
Михалков считает этот ролик хорошо сделанным, а главное - рассчитанным на любую аудиторию.
Ирония. Ни хрена это не ирония. Это не ирония. Это не насмешка над ретроградами. Это программа. Таким образом, господин Греф в любую секунду может сказать, что… когда это случится: а я же вас предупреждал, вы что, не видели, что ли? Вот, посмотрите. Я вам сказал, как это будет. Что вы гоношитесь-то? Это мировоззрение. И поэтому это серьёзно, - подчёркивал Никита Сергеевич.
Он напомнил, что со всеми несогласными с таким мировоззрением будут поступать как с ничтожеством. Например, так Google поступил с телеканалом Царьград, просто заблокировав его без права восстановления, зато с уничтожением контента.

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