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"Что вы делаете?": Путин рассказал о личной беседе о Крыме с украинским премьером

20 июля 2020, 18:00  •  207 • Политика
Владимир Путин в ходе визита на судостроительный завод вспомнил личную беседу с украинским премьером о развитии Крыма. Тогда президент спросил: "Что вы делаете?" Путин пытался понять, почему из Крыма только забирают деньги, но ничего не вкладывают.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым, во время разговора с рабочими судостроительного завода "Залив", вспомнил об одной из личных бесед с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Говорили политики о финансовых вливаниях для развития Крыма.
"Я говорю: "Что вы делаете? Что из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать больше, чем давать, чтобы поддержать другие регионы Украины", - передал суть беседы Владимир Путин, добавив, что тогда украинские политики действительно вынуждены были выбирать такую стратегию.
Сегодня ситуация изменилась. Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Жители полуострова в ходе референдума большинством голосов заявили о желании вернуться в состав России.

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