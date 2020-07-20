|
"Что вы делаете?": Путин рассказал о личной беседе о Крыме с украинским премьером
20 июля 2020, 18:00 • 207 • Политика
Владимир Путин в ходе визита на судостроительный завод вспомнил личную беседу с украинским премьером о развитии Крыма. Тогда президент спросил: "Что вы делаете?" Путин пытался понять, почему из Крыма только забирают деньги, но ничего не вкладывают.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым, во время разговора с рабочими судостроительного завода "Залив", вспомнил об одной из личных бесед с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Говорили политики о финансовых вливаниях для развития Крыма.
"Я говорю: "Что вы делаете? Что из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать больше, чем давать, чтобы поддержать другие регионы Украины", - передал суть беседы Владимир Путин, добавив, что тогда украинские политики действительно вынуждены были выбирать такую стратегию.
Сегодня ситуация изменилась. Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Жители полуострова в ходе референдума большинством голосов заявили о желании вернуться в состав России.
207
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2020, 00:00
|
15 июля 2020, 07:00
|
15 июля 2020, 05:00
|
16 июля 2020, 19:00
|
16 июля 2020, 02:00
|
18 июля 2020, 05:00
|
16 июля 2020, 03:00