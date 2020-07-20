"Что вы делаете?": Путин рассказал о личной беседе о Крыме с украинским премьером

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым, во время разговора с рабочими судостроительного завода "Залив", вспомнил об одной из личных бесед с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Говорили политики о финансовых вливаниях для развития Крыма.

"Я говорю: "Что вы делаете? Что из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать больше, чем давать, чтобы поддержать другие регионы Украины", - передал суть беседы Владимир Путин, добавив, что тогда украинские политики действительно вынуждены были выбирать такую стратегию.

Сегодня ситуация изменилась. Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Жители полуострова в ходе референдума большинством голосов заявили о желании вернуться в состав России.