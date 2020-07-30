"Что всё это значит?": Трамп подивился защите Германии от России

На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп вновь поднял тему защиты Германии от России, а также припомнил Берлину его "огромную просрочку" по взносам (2% от ВВП страны) в Североатлантический альянс.

В частности, американский лидер недоумевает, почему Соединённые Штаты должны защищать Германию от России (напомним, что Берлин платит Москве огромные деньги за энергию).

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что всё это значит?" - недоумевает Трамп.

Глава Белого дома отметил, резюмируя свой пост в соцсети, что именно поэтому американцы и выводят свои войска из Германии.