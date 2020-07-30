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"Что всё это значит?": Трамп подивился защите Германии от России
30 июля 2020, 18:05 • 107 • В мире
Президент США Дональд Трамп подивился тому, что Америка должна защищать Германию от России. "Что всё это значит?" - недоумевает глава Белого дома.
На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп вновь поднял тему защиты Германии от России, а также припомнил Берлину его "огромную просрочку" по взносам (2% от ВВП страны) в Североатлантический альянс.
В частности, американский лидер недоумевает, почему Соединённые Штаты должны защищать Германию от России (напомним, что Берлин платит Москве огромные деньги за энергию).
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что всё это значит?" - недоумевает Трамп.
Глава Белого дома отметил, резюмируя свой пост в соцсети, что именно поэтому американцы и выводят свои войска из Германии.
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