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"Что уж мелочиться": Понадеявшейся на Путина Маре Багдасарян посоветовали иную защиту
02 декабря 2019, 15:39 • 204 • Политика
Стритрейсерша Мара Багдасарян, желая вернуть свои водительские права, решила обратиться лично к президенту России Владимиру Путину. Пользователи Сети иронично посоветовали ей иную, более "надёжную" защиту - обратиться в ООН или сразу к английской королеве, заметив: "Что уж мелочиться".
Ранее скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян на своей странице в Instagram сообщила, что собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину. Она надеется таким образом вернуть себе водительские права.
Мару, напомним, пожизненно лишили водительских прав из-за диагноза "эпилепсия". В августе этого года стритрейсерша попыталась вернуть себе документ на право вождения автомобиля через автошколу, однако созванная комиссия отклонила обращение.
"Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка, - пишет девушка. - Это спланированная акция с целью противостояния мне".
Интернет-пользователи тут же подняли девушку на смех в Сети. Не без иронии ей посоветовали взять себе иную, более "надёжную" защиту.
"Так что уж мелочиться... Пусть Мара Багдасарян прям сразу обратится в ООН - Организацию Обездоленных Наций", - советует @gerakleya.
"Лично Путин должен Маре провести расследование? Может, лично английская королева? Так надёжней", - комментирует @helenmmmmm.
"Мара Багдасарян решила пожаловаться Путину на то, что ей не выдают права: "Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела". Это беспредел, поняли?" - не сдержал иронии Голос Мордора @spacelordrock.
"Габуния будет свидетелем по делу-беспределу", - считает @sheffchenkoyuri.
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