"Что уж мелочиться": Понадеявшейся на Путина Маре Багдасарян посоветовали иную защиту

Ранее скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян на своей странице в Instagram сообщила, что собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину. Она надеется таким образом вернуть себе водительские права.

Мару, напомним, пожизненно лишили водительских прав из-за диагноза "эпилепсия". В августе этого года стритрейсерша попыталась вернуть себе документ на право вождения автомобиля через автошколу, однако созванная комиссия отклонила обращение.

"Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка, - пишет девушка. - Это спланированная акция с целью противостояния мне".

Интернет-пользователи тут же подняли девушку на смех в Сети. Не без иронии ей посоветовали взять себе иную, более "надёжную" защиту.

"Так что уж мелочиться... Пусть Мара Багдасарян прям сразу обратится в ООН - Организацию Обездоленных Наций", - советует @gerakleya.

"Лично Путин должен Маре провести расследование? Может, лично английская королева? Так надёжней", - комментирует @helenmmmmm.

"Мара Багдасарян решила пожаловаться Путину на то, что ей не выдают права: "Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела". Это беспредел, поняли?" - не сдержал иронии Голос Мордора @spacelordrock.

"Габуния будет свидетелем по делу-беспределу", - считает @sheffchenkoyuri.