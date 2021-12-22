"Что ты скажешь своим внукам?": Ролик из ЕС о тирании стал вирусным

Евродепутат Кристин Андерсон записала обращение к жителям Австралии. Однако её призыв, переведённый на несколько языков, моментально стал вирусным.

Член Европарламента Кристин Андерсон в своём обращении к жителям Австралии выступила против тирании. По её словам, некогда свободная и либеральная демократия превратилась в тоталитарный режим. В Австралии не прекращаются многотысячные протесты в связи с ковид-ограничениями.

Впрочем, немецкий политик обращается не только к австралийцам, но и к гражданам других стран. Она подчёркивает, что людям необходимо открыть глаза на то, что происходит в мире.

Андерсон в своём призыве не преминула намекнуть о режиме гитлеровской Германии.

"Я немка, и однажды мы спросили наших бабушек и дедушек, как они могли просто стоять в молчании, допуская наступление ужасающего тоталитарного режима. Всё, что им нужно было сделать, это открыть глаза и посмотреть. Подавляющее большинство предпочло не делать этого. Так что ты скажешь своим внукам? Вы скажете им, что не знали? Вы скажете им, что просто выполняли приказы?" - отмечает в своём видео европолитик.

Ролик Андерсон, выложенный на YouTube две недели назад, завирусился. Видеозапись с переводом массово распространяют в телеграм-каналах и на других социальных площадках.

Ранее политик в Европарламенте выступила против "зелёного сертификата".