"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети

Американское посольство посоветовало гражданам США на Украине не появляться в местах массового скопления людей. Предупреждение вызвало беспокойство в Сети и заставило многих заподозрить, что готовится какая-то крупная провокация. "Что-то знают, жучары", - комментируют пользователи.

Посольство США посоветовало находящимся на Украине американцам 15 декабря "избегать массовых скоплений людей и демонстраций". Это заставило многих заподозрить, что готовится какая-то крупная провокация.

В сообщении посольства говорится, что 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве состоится голосование, связанное с автокефалией для лжецеркви Украины. В этой связи американские дипломаты ожидают в районе храма собрание большой толпы людей. Также в посольстве США ожидают протестов возле других религиозных мест по всей Украине.

Сообщение американских дипломатов заставило многих заподозрить, что на Украине готовится какая-то крупная провокация, связанная с протестами против официального признания украинской лжецеркви. Высказываются предположения о терактах и нападениях на сторонников и противников автокефалии.