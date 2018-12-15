|
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
15 декабря 2018, 02:24 • 130 • Политика
Американское посольство посоветовало гражданам США на Украине не появляться в местах массового скопления людей. Предупреждение вызвало беспокойство в Сети и заставило многих заподозрить, что готовится какая-то крупная провокация. "Что-то знают, жучары", - комментируют пользователи.
Посольство США посоветовало находящимся на Украине американцам 15 декабря "избегать массовых скоплений людей и демонстраций". Это заставило многих заподозрить, что готовится какая-то крупная провокация.
В сообщении посольства говорится, что 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве состоится голосование, связанное с автокефалией для лжецеркви Украины. В этой связи американские дипломаты ожидают в районе храма собрание большой толпы людей. Также в посольстве США ожидают протестов возле других религиозных мест по всей Украине.
Сообщение американских дипломатов заставило многих заподозрить, что на Украине готовится какая-то крупная провокация, связанная с протестами против официального признания украинской лжецеркви. Высказываются предположения о терактах и нападениях на сторонников и противников автокефалии.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
10 декабря 2018, 05:24
|
09 декабря 2018, 14:56
|
10 декабря 2018, 00:40
|
13 декабря 2018, 03:28
|
10 декабря 2018, 02:09
|
11 декабря 2018, 03:24
|
10 декабря 2018, 16:39