"Что-то успешных испытаний не наблюдаем": Баранец развенчал легенду США об ответе "Сармату"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал публикацию The Defense News, где говорилось о разработке в США новой ракетной программы, которая якобы должна стать ответом русскому комплексу "Сармат".

По данным газеты, новое оружие уже вот-вот будет готово, а уже в начале осени текущего года состоятся первые испытания. Эксперт, однако, уверен, что в действительности всё совсем не так.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты очень часто говорят как о почти свершившемся факте о том, чего они хотели бы достичь, но до сих пор так и не достигли.

Они вот раздуванием тактико-технических характеристик своих новых вооружений пытаются держать и Россию, и Китай под неким таким американским прессом: вот, мы самые крутые, вот, мы скоро создадим, - отметил Баранец.

При этом он подчеркнул, что если бы действительно велась какая-то серьёзная подобная деятельность в США, то русская разведка, безусловно, уже знала бы об этом.

Извините, у российской разведки очень зоркие глаза и очень внимательные уши. Мы внимательно следим за тем, как идут испытания. И что-то успешных испытаний мы пока не наблюдаем, - подчеркнул специалист.

По его мнению, своими пустыми анонсами руководители предприятий просто шлют позитивный сигнал президенту США Дональду Трампу, который ранее вынужденно констатировал превосходство ракетостроения в РФ. Примечательно, что всё это разворачивается ближе к выборам в Штатах, добавил Баранец.