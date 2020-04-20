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"Что-то успешных испытаний не наблюдаем": Баранец развенчал легенду США об ответе "Сармату"
20 апреля 2020, 18:10 • 116 • Политика
Никакого ответа русскому ракетному комплексу "Сармат" в США не наблюдается, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он заметил, что "у российской разведки зоркие глаза", поэтому будь там что-то действительно важное и серьёзное, об этом уже давно знали бы.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал публикацию The Defense News, где говорилось о разработке в США новой ракетной программы, которая якобы должна стать ответом русскому комплексу "Сармат".
По данным газеты, новое оружие уже вот-вот будет готово, а уже в начале осени текущего года состоятся первые испытания. Эксперт, однако, уверен, что в действительности всё совсем не так.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты очень часто говорят как о почти свершившемся факте о том, чего они хотели бы достичь, но до сих пор так и не достигли.
При этом он подчеркнул, что если бы действительно велась какая-то серьёзная подобная деятельность в США, то русская разведка, безусловно, уже знала бы об этом.
По его мнению, своими пустыми анонсами руководители предприятий просто шлют позитивный сигнал президенту США Дональду Трампу, который ранее вынужденно констатировал превосходство ракетостроения в РФ. Примечательно, что всё это разворачивается ближе к выборам в Штатах, добавил Баранец.
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