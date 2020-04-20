Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная / Политика

"Что-то успешных испытаний не наблюдаем": Баранец развенчал легенду США об ответе "Сармату"

20 апреля 2020, 18:10  •  116 • Политика
Никакого ответа русскому ракетному комплексу "Сармат" в США не наблюдается, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он заметил, что "у российской разведки зоркие глаза", поэтому будь там что-то действительно важное и серьёзное, об этом уже давно знали бы.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал публикацию The Defense News, где говорилось о разработке в США новой ракетной программы, которая якобы должна стать ответом русскому комплексу "Сармат".
По данным газеты, новое оружие уже вот-вот будет готово, а уже в начале осени текущего года состоятся первые испытания. Эксперт, однако, уверен, что в действительности всё совсем не так.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты очень часто говорят как о почти свершившемся факте о том, чего они хотели бы достичь, но до сих пор так и не достигли.
Они вот раздуванием тактико-технических характеристик своих новых вооружений пытаются держать и Россию, и Китай под неким таким американским прессом: вот, мы самые крутые, вот, мы скоро создадим, - отметил Баранец.
При этом он подчеркнул, что если бы действительно велась какая-то серьёзная подобная деятельность в США, то русская разведка, безусловно, уже знала бы об этом.
Извините, у российской разведки очень зоркие глаза и очень внимательные уши. Мы внимательно следим за тем, как идут испытания. И что-то успешных испытаний мы пока не наблюдаем, - подчеркнул специалист.
По его мнению, своими пустыми анонсами руководители предприятий просто шлют позитивный сигнал президенту США Дональду Трампу, который ранее вынужденно констатировал превосходство ракетостроения в РФ. Примечательно, что всё это разворачивается ближе к выборам в Штатах, добавил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина "человеку Собянина"
20 апреля 2020, 05:10
Сhain of command: Чем занимается "большой начальник" Медведев?
20 апреля 2020, 13:10
На сцене появится "настоящий преемник президента Путина": Политолог Баширов заявил о "принципиальном моменте"
20 апреля 2020, 09:10
Запад боится конкурентов: Путин рассказал о страхах перед возрождением Союза
20 апреля 2020, 09:10
РД-180 - идеальное "технологическое чудо": В США поспешили сделать комплимент России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
16 апреля 2020, 09:10
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.