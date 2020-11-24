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"Что-то у нас серьёзно не так": Медсёстры в США рыдают из-за COVID, пока Трамп играет в гольф
24 ноября 2020, 00:00 • 45 • Политика
Медсестра из Миннесоты не смогла сдержать эмоции, едва сдерживая слёзы, во время круглого стола, организованного Джо Байденом. "Что-то у нас серьёзно не так", - произнесла она, рассказывая, как её коллеги просили у прохожих на улице помочь с защитными костюмами. Дональд Трамп в это время играет в гольф или сидит в Twitter.
Мэри Тёрнер возглавляет профсоюз медсестёр в Миннесоте. Она считает, что американская система здравоохранения в печальном состоянии.
"Что-то у нас серьёзно не так, если медсёстрам в разгар пандемии приходится идти на улицу и просить прохожих помочь им с защитными костюмами. Нам надо немедленно действовать, быстро действовать", - попросила она Байдена.
Тот растроганно вытирал глаза носовым платком. Об этой ситуации написала немецкая газета Die Welt. Статья вышла с заголовком "Третья волна грозит ввергнуть США в хаос". Журналист Даниэль Фридрих Штурм отмечает, что к 18 ноября от COVID-19 умерло больше 250 тысяч американцев, заражено свыше 11,5 миллиона человек.
По словам адмирала Бретта Жируа, Америка движется в "неправильном направлении". Об этом же говорит и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В Мэриленде губернатор ограничил посещение церквей, ресторанов и фитнес-центров. В Монтане введён масочный режим, хотя этот штат считается малонаселённым.
Дональд Трамп при этом продолжает заявлять, что он выиграл выборы и не спешит сдавать дела Джо Байдену. Немецкий журналист делает вывод, что из-за этого создаётся "опасный вакуум": старая администрация ничего не делает, а у новой нет ещё ни информации, ни кадров, ни мощностей бороться с эпидемией. В статье указывается, что два дня на прошлой неделе Трамп посвятил гольфу и много времени своей странице в Twitter, где он с завидной регулярностью строчит посты. Это отмечал и глава фракции демократов в палате представителей Стени Хойер.
Ещё недавно вице-президент Майк Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по борьбе с COVID-19 заявлял, что в США не будет второй волны коронавируса. И вот уже на пороге третья волна, которая обещает быть самой интенсивной.
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