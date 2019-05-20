"Что-то там, в Иране, готовится": Король Саудовской Аравии созывает лидеров арабского мира на экстренный саммит в Мекке

По данным агентства SPA, призыв Сальмана, прозвучавший после диверсии против танкеров в берегов ОАЭ и нападения хуситов на станции перекачки нефтив в СА, адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива после диверсии против танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, а также нападения хуситов на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии.

По данным спецслужб США, есть вероятность того, что за атакой на танкеры стоят силы, симпатизирующие Тегерану или работающие на него.

Саммит назначен на 30 июня. В этот же день в Меке должна пройти встреча на высшем уровне, на которую соберутся главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества, сообщает "РИА Новости".

Ранее, напомним, США неоднократно угрожали давлением на Иран. Однако прессинг не подействовал. Американская сторона, видимо, пытается сделать новый ход.

Как отмечает в своем микроблоге в Twitter журналист-международник Аббас Джума, "ранее из США поступил вброс об отправке 120 тысяч солдат на Ближний Восток. Трамп опроверг эту информацию. Но чует моё сердце, что-то готовится".