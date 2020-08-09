"Что-то нереальное началось": Во взорванном Бейруте запахло революцией

В Бейруте сегодня проходят массовые протесты, а местное население недовольно действиями властей по ликвидации последствий масштабного взрыва в портовой зоне. Ситуацию прокомментировал журналист Аббас Джума.

Согласно последним данным, на антиправительственный митинг вышли тысячи людей, требующие отставки правительства, которое они обвиняют в нынешних бедствиях. Обстановка в городе быстро накаляется.

Напомним, в результате взрыва пострадала значительная часть инфраструктуры столицы Ливана, погибло несколько десятков человек, тысячи получили ранения.

Причиной инцидента стал конфискованный в 2014 году груз, состоящий из 2750 тонн аммиачной селитры. По какой-то причине чиновники за все эти годы не утилизировали опасный товар, что стало бомбой замедленного действия.

Проходящие в субботу акции протеста быстро трансформировались в стычки между митингующими и полицией, в результате чего более 60 человек получили ранения. Как рассказал Джума, в городе складывается предреволюционная обстановка, а люди призывают к ежедневному протесту и применению силы.

"Люди жалуются, что нет воды и электричества, денег и перспектив. Остаётся только одно - протестовать, крушить, бороться против власти", - написал журналист в Twitter.

Журналистка Юлия Витязева также опубликовала фото, где можно увидеть портовые руины, а на заборе можно прочесть фразу на английском языке "Моё правительство сделало это".

"Фото, наглядно объясняющее причины вспыхнувших в городе протестов. Единственное, что смущает, - язык, на котором написана обвинительная фраза", - отметила она.

Фото: Аббас Джума/Twitter

Фото: Юлия Витязева/Twitter

По последним данным, митингующие предприняли попытку штурма здания МИД Ливана. Утихомирить протестующих пытаются солдаты, которые также вошли в здание.