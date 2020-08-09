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"Что-то нереальное началось": Во взорванном Бейруте запахло революцией

09 августа 2020, 19:20  •  115 • В мире
В Бейруте запахло революцией, ибо тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест властям, которые не могут справиться с последствиями взрыва. "Что-то нереальное началось", - описывают происходящее журналисты.
В Бейруте сегодня проходят массовые протесты, а местное население недовольно действиями властей по ликвидации последствий масштабного взрыва в портовой зоне. Ситуацию прокомментировал журналист Аббас Джума.
Согласно последним данным, на антиправительственный митинг вышли тысячи людей, требующие отставки правительства, которое они обвиняют в нынешних бедствиях. Обстановка в городе быстро накаляется.
Напомним, в результате взрыва пострадала значительная часть инфраструктуры столицы Ливана, погибло несколько десятков человек, тысячи получили ранения.
Причиной инцидента стал конфискованный в 2014 году груз, состоящий из 2750 тонн аммиачной селитры. По какой-то причине чиновники за все эти годы не утилизировали опасный товар, что стало бомбой замедленного действия.
Проходящие в субботу акции протеста быстро трансформировались в стычки между митингующими и полицией, в результате чего более 60 человек получили ранения. Как рассказал Джума, в городе складывается предреволюционная обстановка, а люди призывают к ежедневному протесту и применению силы.
"Люди жалуются, что нет воды и электричества, денег и перспектив. Остаётся только одно - протестовать, крушить, бороться против власти", - написал журналист в Twitter.
Журналистка Юлия Витязева также опубликовала фото, где можно увидеть портовые руины, а на заборе можно прочесть фразу на английском языке "Моё правительство сделало это".
"Фото, наглядно объясняющее причины вспыхнувших в городе протестов. Единственное, что смущает, - язык, на котором написана обвинительная фраза", - отметила она.
Фото: Аббас Джума/Twitter
Фото: Юлия Витязева/Twitter
По последним данным, митингующие предприняли попытку штурма здания МИД Ливана. Утихомирить протестующих пытаются солдаты, которые также вошли в здание.

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