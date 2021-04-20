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"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
20 апреля 2021, 12:55 • 348 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась об отношениях с Россией. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц выдал прогноз по дальнейшей реакции Киева: "Что-то многократно лопнуло".
Выступая в рамках видеообращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Меркель отметила, что ситуация в Белоруссии, Крыму и в Донбассе вызывает у нее обеспокоенность.
"Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися", - сказала она.
При этом, касательно отношений с Россией, она отметила, что, несмотря на множество разногласий и конфликтов, "которые осложняют наши отношения", необходимо продолжать диалог.
"Я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом, мы должны оставаться в диалоге", - сказала она.
Учитывая русофобскую направленность современной Украины, военкор Александр Коц уже предугадал реакцию на слова Меркель.
"В Киеве что-то многократно лопнуло", - подчеркнул он в своём Telegram-канале Kotsnews.
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