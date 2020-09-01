"Что такое безопасный перехват?": Возмущённый русскими Су-27 Пентагон отправили смотреть Top Gun

Пресс-служба ВВС США выразила возмущение в связи с "небезопасным" перехватом американского бомбардировщика B-52 Stratofortress двумя российскими истребителями Су-27 над водами Чёрного моря. Она утверждает, что российские самолёты зажали B-52 с двух сторон, лишив его пространства для манёвра, а потом один из истребителей, находившийся на одной высоте с бомбардировщиком, пролетел перед самым носом "американца" на форсаже, вызвав турбулентность.

Командующий ВВС США в Европе и в Африке, генерал Джефф Харриджан заявил, что подобные действия являются нарушением международных правил и увеличивают риск столкновения в воздухе, сообщает портал Military.com.

При этом многие американские читатели заявили о своём несогласии с американской позицией. Так, например, пользователь Albertros указал на то, что поведение русских ничем не отличается от поведения американских военных.

США уже много лет перехватывают российские самолёты у наших границ. Я бы предположил, что время от времени с нашей стороны также происходили какие-то причудливые манёвры, - отметил он.

С ним соглашается Mariandavid. Он указал на то, что Россия постоянно находится под давлением со стороны США и НАТО.

Они делают то, что натовские истребители делали десятилетиями. Сначала выполняют стандартный трюк, а затем отрываются таким образом, чтобы взволновать ваше начальство, - считает пользователь.

Некий Peredavid напоминает, что военно-воздушные силы создавались не для того, чтобы быть "безопасными". Это не гражданский пассажирский лайнер, а военный самолёт.

"Непрофессионально"? Это был военный полёт. Возможно, репетиция бомбового удара проходила очень близко к российской территории. Они действовали так же, как действовали бы мы в аналогичной ситуации, - заметил он.

А Gunbunny476 посоветовал американским военным посмотреть фильм Top Gun (в российском прокате - "Лучший стрелок") с Томом Крузом, чтобы сформировать представление о небезопасных перехватах.