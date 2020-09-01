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"Что такое безопасный перехват?": Возмущённый русскими Су-27 Пентагон отправили смотреть Top Gun
01 сентября 2020, 21:05 • 53 • Политика
Возмущённый действиями российских Су-27 Пентагон отправили смотреть фильм Top Gun. Американским военным объяснили смысл "небезопасного перехвата" бомбардировщика ВВС США.
Пресс-служба ВВС США выразила возмущение в связи с "небезопасным" перехватом американского бомбардировщика B-52 Stratofortress двумя российскими истребителями Су-27 над водами Чёрного моря. Она утверждает, что российские самолёты зажали B-52 с двух сторон, лишив его пространства для манёвра, а потом один из истребителей, находившийся на одной высоте с бомбардировщиком, пролетел перед самым носом "американца" на форсаже, вызвав турбулентность.
Командующий ВВС США в Европе и в Африке, генерал Джефф Харриджан заявил, что подобные действия являются нарушением международных правил и увеличивают риск столкновения в воздухе, сообщает портал Military.com.
При этом многие американские читатели заявили о своём несогласии с американской позицией. Так, например, пользователь Albertros указал на то, что поведение русских ничем не отличается от поведения американских военных.
С ним соглашается Mariandavid. Он указал на то, что Россия постоянно находится под давлением со стороны США и НАТО.
Некий Peredavid напоминает, что военно-воздушные силы создавались не для того, чтобы быть "безопасными". Это не гражданский пассажирский лайнер, а военный самолёт.
А Gunbunny476 посоветовал американским военным посмотреть фильм Top Gun (в российском прокате - "Лучший стрелок") с Томом Крузом, чтобы сформировать представление о небезопасных перехватах.
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