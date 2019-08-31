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"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику

31 августа 2019, 02:24  •  30 • Политика
Опубликовано видео "воздушного танца" в исполнении российских истребителей на международном авиасалоне МАКС-2019. "Что Су-57 вытворяет... Это невероятно просто", - комментируют в соцсетях.
Видео "воздушного танца" в исполнении российских истребителей на международном авиасалоне МАКС-2019 вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Одни восхищаются красотой и грацией самолетов, другие подшучивают над реакцией "либералов" и "всёпропальщиков".
Речь идет о видеозаписи воздушного представления с участием российских истребителей. На кадрах видно, как 4 самолета летят плотным строем, а пятый крутит вокруг них фигуры высшего пилотажа.
"Что Су-57 вытворяет... Это невероятно просто", - пишет в Twitter "Голос Мордора".
"Многотонная птичка буквально танцует", - восхищается Татьяна Яшкунова @Jaklin70323278.
"Мосфильм", "Онивсеврут" - передразнивают любимую отговорку украинцев и либералов пользователи @dabkor и @3Gg4t3AWD2Fywnn.
"А могли бы пенсионерам раздать)))" - поддерживает шутку "Нетолерантный немец".
"Да, моей Бабуле не помешал бы Су-57. Я у нее брал бы иногда полетать", - соглашается @yaspichka.
Напомним, что чуть ранее Су-57 поразил Сеть исполнением "плоского штопора". Недаром в Турции заговорили о покупке российских истребителей вместо американских F-35.
Фото:скриншот Twitter/@spacelordrock

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