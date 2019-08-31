"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику

Видео "воздушного танца" в исполнении российских истребителей на международном авиасалоне МАКС-2019 вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Одни восхищаются красотой и грацией самолетов, другие подшучивают над реакцией "либералов" и "всёпропальщиков".

Речь идет о видеозаписи воздушного представления с участием российских истребителей. На кадрах видно, как 4 самолета летят плотным строем, а пятый крутит вокруг них фигуры высшего пилотажа.

"Что Су-57 вытворяет... Это невероятно просто", - пишет в Twitter "Голос Мордора". "Многотонная птичка буквально танцует", - восхищается Татьяна Яшкунова @Jaklin70323278. "Мосфильм", "Онивсеврут" - передразнивают любимую отговорку украинцев и либералов пользователи @dabkor и @3Gg4t3AWD2Fywnn. "А могли бы пенсионерам раздать)))" - поддерживает шутку "Нетолерантный немец". "Да, моей Бабуле не помешал бы Су-57. Я у нее брал бы иногда полетать", - соглашается @yaspichka.

Напомним, что чуть ранее Су-57 поразил Сеть исполнением "плоского штопора". Недаром в Турции заговорили о покупке российских истребителей вместо американских F-35.

Фото:скриншот Twitter/@spacelordrock