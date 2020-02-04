"Что случится с политикой, когда я выложу фото в купальнике": Поклонская заинтриговала новой фотосессией

Депутат Госдумы Наталья Поклонская порадовала своих подписчиков в Telegram очередной фотографией с новой фотосессии. На фото она в платье нежно-розового цвета с летящим подолом, эффектно открывающим её ноги.

Поклонская не удержалась от шутки, попутно тонко поиронизировав над темой номер один в США - импичмента американского президента Дональда Трампа.

"Госдеп США (с пометкой "Срочно"): Обсуждение импичмента Трампа переносится, - пишет парламентарий. - Все обсуждают фотосессию Поклонской".

А после депутат заинтриговала ещё больше своей фотосессией, заставив предположить, что будет, когда она более смелые фото выложит.

"P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике", - добавила интриги Поклонская.

Но тут же добавила, что это шутка.