"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе

Автор дзен-канала "Канадский колонист" рассказал, как потерял 50% своей зарплаты. В стране начался кризис. Власти собираются ввести очередной локдаун из-за пандемии коронавируса, а бизнес уже исчерпал резервы для выживания.

Автор поста сообщает, что его вызвали к президенту компании и порекомендовали перейти на Work-Sharing - программу государственных пособий. Она доступна всем официально трудоустроенным специалистам, если у работодателя возникают проблемы. Людей не увольняют, но и платить в прежнем объёме перестают.

Государство ежемесячно начисляет пособие в размере 55% официального оклада. Максимум можно получить 54,2 тысячи канадских долларов в год (3,2 миллиона рублей). С них человек всё равно платит налоги. Это позволяет продержаться до тех пор, пока работодатель встанет на ноги и снова сможет платить специалисту как прежде. Выкинуть человека на улицу, то есть уволить из-за кризиса, вызванного пандемией, компания не имеет права по закону.

В статье программист признался: задумывается о поиске другой работы, но те вакансии, которые ему подходят, не так хорошо оплачиваются, как раньше. Оклады на 20-30% ниже, чем были год назад. При этом конкуренция огромна: работу в Канаде ищут десятки тысяч людей.

"В общем, "интересная" жизнь начинается", - печально констатирует автор публикации.

В конце он добавил, что не все поймут его крик души. Как в воду глядел. В комментариях пользователи попытались поддеть человека, который поделился сокровенным, живёт вместе с женой и маленьким ребёнком в чужой стране, а теперь теряет половину своего дохода.

"Что, сломался рай земной?" - спросил Алексей Синицкий.

"Прижимают бездельников-айтишников, которые тяжелее мышки в руках ничего не держали. Жировали долгое время, а теперь [кричат] "караул, доход падает", - жёстко высказался Sergio.

"А чего вы вообще в Канаде забыли? В России всяко лучше. Здесь на вас никто не смотрит как на человека второго сорта, родная речь, родная культура. Меньше сложностей, крысиных бегов, и можно жить в своё удовольствие, не седея от постоянного стресса. Не понимаю я вас, уехавших, ну вот от слова "совсем", - признался Дмитрий Соколов.

Несколько человек предложили "уходить в тайгу", кто-то предложил попытать счастья в США, не осознавая, что там ситуация ещё хуже.

И всё же большинство людей с сочувствием отнеслись к программисту-эмигранту. Они посоветовали не отчаиваться. Ну а если будет совсем трудно - Россия ждёт.