"Что скрывают чиновники?" Антон Силуанов попал в очередной скандал вокруг пенсионной реформы

Индексация пенсий работающим пенсионерам, засекреченная пенсионная реформа, ложь с повышением выплат старикам и постоянные ошибки при начислениях - это лишь несколько пунктов во всё расширяющемся скандале, из которого не может выбраться министр финансов России Антон Силуанов.

Дискуссия об индексации пенсий работающим пенсионерам продолжает нарастать. Эта часть пенсионных обязательств государства была заморожена всерьёз и надолго. Старики могут получить свою индексацию, только выйдя на пенсию. А пока министр финансов России Антон Силуанов бодро рапортует:

"Когда, получая и заработные платы, и пенсии, вы говорите: "Давайте ещё и индексировать пенсии", - наверное, это не совсем справедливо".

Циничная оценка, очевидно, не смущает министра. Так же как не смущает Силуанова невыполненное обещание, связанное с повышением пенсионного возраста. Обещали стабильное повышение пенсий через пересмотр пенсионного возраста, но нет: даже обещанной тысячи рублей в плюс старики не получили. Есть лишь "средняя тысяча", которая у одних составляет пару сотен рублей, а у других - полную сумму.

А теперь выясняется, что очередной этап пенсионной реформы попросту засекречен. Никто не хочет обсуждать изменения в системе публично, по меньшей мере до конца этого года. Это не шутка, о решении сделать реформу секретной до поры до времени Царьград сообщал ранее. Вот как инициативу оценил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько:

"Что скрывают чиновники? Почему у важнейшего законопроекта появился гриф секретности? Какую неадекватность можно на этот раз ждать от тех, кого мы содержим на свои налоги? На мой взгляд, речь идёт о запуске постепенного отказа от государственных пенсий и переходе к самостоятельному формированию гражданином накоплений на старость".

И эксперты с Пронько согласились - в деталях анализ доступен по ссылке.