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"Что скрывать...": Собянин признался, что с мигрантами в пандемию возникла "проблема"

01 мая 2020, 13:10  •  51 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблема с гастарбайтерами в Москве действительно есть, но она находится под контролем. "Что скрывать…", - признался он и объяснил, какие меры предпринимаются.
Собянин отметил, что с гастарбайтерами в столице сложилась непростая ситуация.
"Что скрывать, у нас часть строек закрылась, часть торговых центров, их не пускают обратно к себе домой", - пояснил мэр в интервью телеканалу "Россия 24".
Мониторинг ситуации будет продолжаться, пообещал глава столичной администрации. Он сообщил, что ведётся контроль и за местами проживания гастарбайтеров, и за их поведением.
По словам градоначальника, среди гастарбайтеров в Москве много заражённых коронавирусом. Но в оказании медицинской помощи мигрантам не отказывают. Единственное, что от них требуется, - не нарушать российские законы и нормы правопорядка. Сергей Собянин пригрозил жёстким пресечением любых неправомерных действий.

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