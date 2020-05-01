"Что скрывать...": Собянин признался, что с мигрантами в пандемию возникла "проблема"

Собянин отметил, что с гастарбайтерами в столице сложилась непростая ситуация.

"Что скрывать, у нас часть строек закрылась, часть торговых центров, их не пускают обратно к себе домой", - пояснил мэр в интервью телеканалу "Россия 24".

Мониторинг ситуации будет продолжаться, пообещал глава столичной администрации. Он сообщил, что ведётся контроль и за местами проживания гастарбайтеров, и за их поведением.

По словам градоначальника, среди гастарбайтеров в Москве много заражённых коронавирусом. Но в оказании медицинской помощи мигрантам не отказывают. Единственное, что от них требуется, - не нарушать российские законы и нормы правопорядка. Сергей Собянин пригрозил жёстким пресечением любых неправомерных действий.