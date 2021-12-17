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"Что скрывает Голикова? Что скрывает Попова?": Юрий Пронько призвал к ответу

17 декабря 2021, 06:30  •  305 • Политика
Парламентарий от фракции КПРФ Алексей Куринный заметил, что статистические сведения о смертности и заболеваемости среди привитых от коронавируса в нашей стране почему-то скрыты. Юрий Пронько призвал к ответу депутата от "Единой России" Светлану Разворотневу: "Что скрывает Голикова? Что скрывает Попова?".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" обсудил с депутатами Госдумы принятие в первом чтении законопроекта о применении QR-кодов.
Комментируя это решение, несогласный с введением меры парламентарий от фракции КПРФ Алексей Куринный сослался, в частности, на то, что ковидом болеют как привитые, так и непривитые граждане. В связи с этим в сегрегации путём использования цифровых меток нет смысла, убеждён он.
Депутат добавил, что, по данным западных источников, разница лишь в том, что вакцинированные реже умирают и легче переносят заболевание. При этом он упомянул, что в России такой статистики нет - эти сведения скрыты.
Где данные? Что скрывает [вице-премьер Татьяна] Голикова? Что скрывает [глава Роспотребнадзора Анна] Попова?
- отреагировал на это уточнение ведущий "Первого русского".
Ответить на его вопросы постаралась депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева. Она заверила, что эту информацию никто не скрывает, однако просьба объяснить, где же её искать, вызвала у парламентария затруднения.
Куринный, в свою очередь, добавил, что обращался в Минздрав с соответствующим депутатским запросом, чтобы получить официальные сведения. Его заявка, однако, осталась без внятного ответа.

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