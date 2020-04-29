Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

"Что сказал Трамп?": Президент США "взорвал мозг" СМИ очередной фразой

29 апреля 2020, 13:10  •  177 • Политика
Дональд Трамп вновь сказал фразу, которую никто не понял. У американских СМИ "взорвался мозг" от безуспешных попыток расшифровать слова президента США.
Президент США Дональд Трамп сказал перед брифингом фразу, которую никто не понял. Ситуацию осложняет ещё и то, что микрофон был в тот момент ещё не настроен. Американские СМИ уже "взорвали" себе мозг, пытаясь расшифровать слова главы Белого дома.
На кадрах, снятых перед брифингом Трампа, видно и даже слышно, что он что-то говорит. Но разобрать, что именно, не представляется никакой возможности. Сам президент США также хранит молчание.
"Что сказал Трамп?" Загадка, над которой сейчас мучаются американские СМИ, - комментирует видео Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Трудно сказать, виноват ли в случившемся ненастроенный микрофон, который мог исказить слова президента США, или же годы берут своё, и Трамп сам пробормотал что-то невнятное.
Напомним, что это уже не первое "загадочное послание" Трампа. В мае 2017 года он опубликовал в Twitter фразу "Вопреки постоянной негативной прессе кофифи" (Despite the constant negative press covfefe). Тогда тоже никто так и не понял, что хотел сказать глава Белого дома.
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 02:10
«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»
29 апреля 2020, 10:10
МИД Чехии уличили во вранье о российском дипломате
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 04:10
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
24 апреля 2020, 06:10
Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
24 апреля 2020, 03:10
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
26 апреля 2020, 15:10
Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.