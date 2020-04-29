"Что сказал Трамп?": Президент США "взорвал мозг" СМИ очередной фразой

Президент США Дональд Трамп сказал перед брифингом фразу, которую никто не понял. Ситуацию осложняет ещё и то, что микрофон был в тот момент ещё не настроен. Американские СМИ уже "взорвали" себе мозг, пытаясь расшифровать слова главы Белого дома.

На кадрах, снятых перед брифингом Трампа, видно и даже слышно, что он что-то говорит. Но разобрать, что именно, не представляется никакой возможности. Сам президент США также хранит молчание.

"Что сказал Трамп?" Загадка, над которой сейчас мучаются американские СМИ, - комментирует видео Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Трудно сказать, виноват ли в случившемся ненастроенный микрофон, который мог исказить слова президента США, или же годы берут своё, и Трамп сам пробормотал что-то невнятное.

Напомним, что это уже не первое "загадочное послание" Трампа. В мае 2017 года он опубликовал в Twitter фразу "Вопреки постоянной негативной прессе кофифи" (Despite the constant negative press covfefe). Тогда тоже никто так и не понял, что хотел сказать глава Белого дома.

Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"