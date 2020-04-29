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"Что сказал Трамп?": Президент США "взорвал мозг" СМИ очередной фразой
29 апреля 2020, 13:10 • 177 • Политика
Дональд Трамп вновь сказал фразу, которую никто не понял. У американских СМИ "взорвался мозг" от безуспешных попыток расшифровать слова президента США.
Президент США Дональд Трамп сказал перед брифингом фразу, которую никто не понял. Ситуацию осложняет ещё и то, что микрофон был в тот момент ещё не настроен. Американские СМИ уже "взорвали" себе мозг, пытаясь расшифровать слова главы Белого дома.
На кадрах, снятых перед брифингом Трампа, видно и даже слышно, что он что-то говорит. Но разобрать, что именно, не представляется никакой возможности. Сам президент США также хранит молчание.
Трудно сказать, виноват ли в случившемся ненастроенный микрофон, который мог исказить слова президента США, или же годы берут своё, и Трамп сам пробормотал что-то невнятное.
Напомним, что это уже не первое "загадочное послание" Трампа. В мае 2017 года он опубликовал в Twitter фразу "Вопреки постоянной негативной прессе кофифи" (Despite the constant negative press covfefe). Тогда тоже никто так и не понял, что хотел сказать глава Белого дома.
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"
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