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"Что с тобой сделали эти Гордоны?": Украину назвали ярмаркой разврата на крови

12 марта 2021, 15:45  •  102 • Политика
Ярмарка разврата и роскоши на крови украинцев. Так охарактеризовал страну белорусский журналист Григорий Азарёнок в своей программе "Тайные пружины политики", которая выходит на белорусском телеканале CTV.
Как указал журналист, на украинском телеканале "Прямой" показали поделку "польского безусого скопца" про Лукашенко. Владеет этим каналом украинский "шоколадный олигарх" Порошенко. Тот самый, что четыре года исполнял обязанности надзирателя за "американским штатом "Постмайданная Украина", заметил Азарёнок.
"Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведёт Украину в пропасть. Который готов продать её кому угодно, уже и Турции, и Британии", - добавил журналист.
По его словам, порошенковский телеканал "Прямой" не покажет, как в нарушение всевозможных договорённостей украинские спецслужбы готовили и проводили в Белоруссии провокацию. Её целью было спровоцировать граждан России, чтобы вбить клин между союзниками, Россией и Белоруссией. Впрочем, выразил надежду Азарёнок, об этом расскажет Bellingcat.
"Как бы ваш клоун ни прыгал перед английскими джентльменами, они плевать на него хотели. Ваши рейтинги, паны продажные, опустились, как после некачественной виагры. Украинцы, родные наши братья. Вспоминайте своих великих атаманов. Вспоминайте Сидора Ковпака. Вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью", - призвал Азарёнок.
А с обидчиками Украины мы непременно поквитаемся, заверил в заключение журналист.

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