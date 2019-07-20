"Что с ожившими мертвецами?" Соловьев задал неудобные вопросы митингующим "независимым" в Москве

Владимир Соловьёв обратил внимание на то, что на митинге, который проходит на проспекте Сахарова в Москве, не случилось главного ожидаемого события.

"Что с ожившими мертвецами?" - задаёт он неудобный вопрос соратнице Навального Любови Соболь и другим "независимым" кандидатам, которых уличили в сборе подписей у мертвецов для выдвижения в Мосгордуму.

Второй вопрос Соловьёва, по всей видимости, также останется безответным. Телеведущий обратил внимание на причёску и очки Соболь и поинтересовался, не копирует ли она образ баллотировавшейся в президенты России Ксении Собчак.

Стоит отметить, выступление Соболь на митинге напомнило не только о Собчак, но и о Юлии Тимошенко, которая носит похожие очки. Кроме того, экс-премьер Украины так же старательно изображала свою измождённость и болезнь. После освобождения из тюрьмы она позировала перед камерами в инвалидном кресле. А "голодающая" оппозиционерка вышла митинговать, пошатываясь и опираясь на руку помощника.

Добавим, сам Алексей Навальный предъявил ультиматум избирательной комиссии столицы, потребовать зарегистрировать так называемых независимых кандидатов. "Они регистрируют независимых и в следующую субботу никто не приходит к мэрии. Не регистрируют - все собираются на Тверской, 13. И не уходят", - пишет он в Твиттере.

Фото: телеграм/Владимир Соловьёв