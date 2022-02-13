"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом

Политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла расшифровал сказанное президентом США Джо Байденом во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. В частности, объяснил, что, "если верить релизам из Америки", "Путин может делать с Украиной".

Что сказано в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена? А там прямым текстом говорится, что президент США "ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединённые Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с союзниками и партнёрами, мы (США. - Ред.) в равной степени готовы и к другим сценариям".

Политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём авторском Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" расшифровал сказанное главой Белого дома.

"Байден выразил озабоченность судьбой остающихся на Украине американцев. Заявил, что готов к любому развитию событий, но нацелен на дипломатический диалог, - отметил Андрей Перла. - То есть - если верить релизам из Америки - он сказал, что Путин может делать с Украиной что захочет".