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"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом

13 февраля 2022, 05:25  •  172 • Политика
Политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла расшифровал сказанное президентом США Джо Байденом во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. В частности, объяснил, что, "если верить релизам из Америки", "Путин может делать с Украиной".
Что сказано в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена? А там прямым текстом говорится, что президент США "ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединённые Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с союзниками и партнёрами, мы (США. - Ред.) в равной степени готовы и к другим сценариям".
Политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём авторском Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" расшифровал сказанное главой Белого дома.
"Байден выразил озабоченность судьбой остающихся на Украине американцев. Заявил, что готов к любому развитию событий, но нацелен на дипломатический диалог, - отметил Андрей Перла. - То есть - если верить релизам из Америки - он сказал, что Путин может делать с Украиной что захочет".

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