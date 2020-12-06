"Что позволено чёрным…": Бар в США пошёл на хитрость, чтобы обойти запрет из-за COVID-19

В Нью-Йорке власти ужесточили ограничения из-за коронавируса. Сначала запретили заведениям работать после 22:00, а потом ввели запрет на обслуживание посетителей в помещениях в районе Статен-Айленд.

В этом районе находится бар Mac’s Public House, руководство которого категорически не согласилось с позицией властей. Вопреки запретам заведение продолжило работать. Тогда на владельца заведения посыпались запреты, у бара была отобрана лицензия на продажу спиртного.

Однако и тут чиновники просчитались - владелец заведения обошёл закон и продолжил подавать еду и спиртные напитки в обмен на пожертвования. Кроме того, заведение было объявлено "автономной зоной", о чём сообщили гигантской фразой перед входом.

Подобная "автономная зона" уже была опробована активистами BLM во время протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Сиэтле. Власти позволили бесчинствовать в захваченных кварталах города почти месяц.

С нью-йоркским баром эта манипуляция не прошла - менеджера заведения задержали. В ответ на это у питейного заведения собрались сторонники, которые выступили против нападок на бар.

Но возмущение народа не смутило властей города. В офисе губернатора Нью-Йорка заявили, что нарушать закон и угрожать жизням людей, чтобы сделать "политическое заявление", "просто неприемлемо". "COVID-19 не считается с автономными зонами, как и шериф", - добавили там, передаёт The New York Times.