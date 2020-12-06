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"Что позволено чёрным…": Бар в США пошёл на хитрость, чтобы обойти запрет из-за COVID-19

06 декабря 2020, 20:55  •  91 • В мире
Бар в Нью-Йорке объявил "автономную зону" из-за ограничений по COVID-19. Подобное уже было во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Тогда на протяжении месяца протестующие удерживали в своей власти несколько кварталов Сиэтла. Но на владельце бара в Нью-Йорке, который решил повторить ту же схему, это закончилось задержанием.
В Нью-Йорке власти ужесточили ограничения из-за коронавируса. Сначала запретили заведениям работать после 22:00, а потом ввели запрет на обслуживание посетителей в помещениях в районе Статен-Айленд.
В этом районе находится бар Mac’s Public House, руководство которого категорически не согласилось с позицией властей. Вопреки запретам заведение продолжило работать. Тогда на владельца заведения посыпались запреты, у бара была отобрана лицензия на продажу спиртного.
Однако и тут чиновники просчитались - владелец заведения обошёл закон и продолжил подавать еду и спиртные напитки в обмен на пожертвования. Кроме того, заведение было объявлено "автономной зоной", о чём сообщили гигантской фразой перед входом.
Подобная "автономная зона" уже была опробована активистами BLM во время протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Сиэтле. Власти позволили бесчинствовать в захваченных кварталах города почти месяц.
С нью-йоркским баром эта манипуляция не прошла - менеджера заведения задержали. В ответ на это у питейного заведения собрались сторонники, которые выступили против нападок на бар.
Но возмущение народа не смутило властей города. В офисе губернатора Нью-Йорка заявили, что нарушать закон и угрожать жизням людей, чтобы сделать "политическое заявление", "просто неприемлемо". "COVID-19 не считается с автономными зонами, как и шериф", - добавили там, передаёт The New York Times.

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