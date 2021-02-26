"Что пошло не так?": Сверхпопулярную детскую игрушку превратят в "оно". Быть "мистером" не в моде

Сверхпопулярная в США детская игрушка Мистер Картофельная Голова перестанет быть "мистером". Его превратят в "оно" - объект без пола. "Что пошло не так?" - удивляются привыкшие к толерантности американцы.

Hasbro - крупнейшая в мире компания по производству игрушек. Один из её топовых продуктов - Mr. Potato Head. Он пользуется успехом почти 70 лет. Теперь слово "мистер" уберут из названия. Картофельную голову вообще лишат пола.

В компании считают, что необходимо отходить от "традиционной семейной структуры". Якобы детям из неполных или однополых семей некомфортно играть с игрушками, которые делятся на мужчин с усами и короткими стрижками и женщин с длинными локонами, аксессуарами и макияжем.

Директор Hasbro Кимберли Бойд заявила, что детям надо дать возможность переживать собственный опыт. Если оставить "мистера" и "миссис", то это ограничит малышей, заставит их задумываться и о гендерной идентичности, и о структуре семьи.

В результате в продаже появятся бесполые Картофельные Головы. Ребёнок сможет самостоятельно нарядить девочку-картошку в брюки, а на мальчика нацепить серёжки. Производитель называет это умным подходом, потому что малыши (данная линейка игрушек предназначена для всех, кто старше двух лет) смогут в игре демонстрировать свои представления о сексуальности и гендере.

От такого маркетингового хода в шоке даже американцы. Портал InfoWars из этой информации сделал вывод, что Hasbro сильно сэкономит на рекламе. В соцсетях начнутся оживлённые споры между "проснувшимися идиотами" и теми, кто ещё является здравомыслящим человеком.

"А в это время дети будут узнавать, насколько ненормальными стали традиционные семейные структуры. Что пошло не так?" - удивляются и возмущаются авторы публикации.