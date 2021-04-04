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"Что опасного в признании русских?": Запрет Ермака вскрыл глубинную проблему

04 апреля 2021, 01:50  •  66 • Политика
Скандал, разгоревшийся в Тюменской области из-за вычеркнутого имени Ермака, имеет более глубокие корни, считает журналист Андрей Медведев. "Что опасного в признании русских? Куда опаснее, по мне, - лишить права на идентичность 80 процентов населения", - отмечает он.
В Тюменской области не утихает скандал: во время обсуждения, чьё имя будет присвоено новому аэропорту в Тобольске, имя Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири, исчезло из шорт-листа. Ситуацию прокомментировал журналист Андрей Медведев.
Он считает, что проблема гораздо шире, чем многие её себе представляют. Потому что речь на самом деле идёт о попытке искусственно создать некую "российскую нацию", лишённую какой-либо идентичности.
Андрей Медведев отметил, что на Западе уже пытались воплотить подобные проекты в жизнь и ничего хорошего из этого ни разу не вышло. Так, во Франции убрали из паспортов графу "Национальность", но бретонцы, баски, каталонцы и корсиканцы ощущать себя французами после этого не стали. В США тоже пытались создать "плавильный котёл" наций, но последние события в этой стране показали, что белые вовсе не братья чёрным, южанин совсем не товарищ северянину, а латинос вообще никому не друг.
И все они американцы теперь в последнюю очередь,
- отметил Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
В этой связи возникает вопрос: а зачем тогда нужно создавать подобные конструкции в России? Кого так пугает слово "русский" и русская идентичность? Кому так трудно сказать, что русский народ сыграл главную роль в российской истории, что не умаляет заслуг других народов?
Что опасного в признании русских? Куда опаснее, по мне, лишить права на идентичность 80 процентов населения,
- подчёркивает Андрей Медведев.
При этом он отмечает, что его, "наполовину татарина и на сколько-то там таджика", признание главенствующей роли русского народа в истории и развитии страны не пугает и не обижает. Тем более что "русский" - это не только национальная идентичность, но и внутренняя суть.
Русский путешественник Пржевальский вообще-то поляк. А русский разведчик Максуд Алиханов-Аварский, понятное дело, аварец. А русский составитель словаря Владимир Даль - датчанин. Русские императоры были не очень русскими по крови. Что не мешало им быть русскими по сути,
- отметил журналист.
Он предупредил, что эксперименты же с наднациональными искусственными идентичностями весьма и весьма неуместны, а порой и рискованны.

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