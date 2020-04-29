"Что они там курят?" Версию "Бука" в деле MH17 разоблачил военный эксперт Леонков

Русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat выпустили так называемое расследование, где говорится, что ключевым фигурантом дела о сбитом в Донбассе Boeing MH17 оказался замруководителя Погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Гулако. Вброс прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отмечает, что у него к авторам этого сообщения только один вопрос. Что они там курят? Леонков напомнил, что уже многократно было доказано, что установка "Бук", из которой Россия якобы сбила Boeing MH17, не может стрелять по самолётам, летящим на высоте 10 тысяч метров, без специальной станции обнаружения цели. То есть для уничтожения авиалайнера должен быть развёрнут весь расчёт зенитной батареи. Поэтому версия о том, что "Бук" якобы тайком провезли на Украину, несостоятельна.

Кроме того, продолжает эксперт, в "Буках" есть система предупреждения, как раз для того, чтобы случайно не сбить гражданский самолёт, у которого включён транспондер. Эту блокировку можно снять, но для этого необходимо "Бук" соответствующим образом подготовить.

Для того чтобы товарищи ополченцы, как они утверждают, по указке Москвы… чуть ли не личный друг Сергея Кужугетовича приехал и руководил всем этим делом, это вообще бред. Невозможно это сделать, и всё. Но они пытаются тут "хайли лайкли" склепать из всего этого, какие-то придумывают имена, под которые подтасовывают фамилии. Шьют белыми нитками то, чего нет, - сказал в интервью Царьграду Алексей Леонков.

По его мнению, русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat отрабатывают заказ на очернение России. Но им не удаётся. Факты работают против них. Неопровержимые доказательства говорят против всех их версий.