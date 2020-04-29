Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

"Что они там курят?" Версию "Бука" в деле MH17 разоблачил военный эксперт Леонков

29 апреля 2020, 13:10  •  217 • Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17. "Что они там курят?" - задаётся вопросом военный эксперт Алексей Леонков, перечисляя факты против абсурдной версии с "Буком".
Русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat выпустили так называемое расследование, где говорится, что ключевым фигурантом дела о сбитом в Донбассе Boeing MH17 оказался замруководителя Погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Гулако. Вброс прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Он отмечает, что у него к авторам этого сообщения только один вопрос. Что они там курят? Леонков напомнил, что уже многократно было доказано, что установка "Бук", из которой Россия якобы сбила Boeing MH17, не может стрелять по самолётам, летящим на высоте 10 тысяч метров, без специальной станции обнаружения цели. То есть для уничтожения авиалайнера должен быть развёрнут весь расчёт зенитной батареи. Поэтому версия о том, что "Бук" якобы тайком провезли на Украину, несостоятельна.
Кроме того, продолжает эксперт, в "Буках" есть система предупреждения, как раз для того, чтобы случайно не сбить гражданский самолёт, у которого включён транспондер. Эту блокировку можно снять, но для этого необходимо "Бук" соответствующим образом подготовить.
Для того чтобы товарищи ополченцы, как они утверждают, по указке Москвы… чуть ли не личный друг Сергея Кужугетовича приехал и руководил всем этим делом, это вообще бред. Невозможно это сделать, и всё. Но они пытаются тут "хайли лайкли" склепать из всего этого, какие-то придумывают имена, под которые подтасовывают фамилии. Шьют белыми нитками то, чего нет, - сказал в интервью Царьграду Алексей Леонков.
По его мнению, русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat отрабатывают заказ на очернение России. Но им не удаётся. Факты работают против них. Неопровержимые доказательства говорят против всех их версий.
Нет, они придумывают новый сценарий - давайте так, а давайте этак. Потому что есть заказчик этих дел. Заказчики находятся либо в Великобритании, либо в США, которые всё это дело, как говорится, курировали и провоцировали, - подводит итог военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



217
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 02:10
«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»
29 апреля 2020, 10:10
МИД Чехии уличили во вранье о российском дипломате
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
26 апреля 2020, 04:10
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
23 апреля 2020, 06:10
Лидер нации болен: назван новый хозяин ядерного чемодана (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.