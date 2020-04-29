|
"Что они там курят?" Версию "Бука" в деле MH17 разоблачил военный эксперт Леонков
29 апреля 2020, 13:10 • 217 • Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17. "Что они там курят?" - задаётся вопросом военный эксперт Алексей Леонков, перечисляя факты против абсурдной версии с "Буком".
Русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat выпустили так называемое расследование, где говорится, что ключевым фигурантом дела о сбитом в Донбассе Boeing MH17 оказался замруководителя Погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Гулако. Вброс прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Он отмечает, что у него к авторам этого сообщения только один вопрос. Что они там курят? Леонков напомнил, что уже многократно было доказано, что установка "Бук", из которой Россия якобы сбила Boeing MH17, не может стрелять по самолётам, летящим на высоте 10 тысяч метров, без специальной станции обнаружения цели. То есть для уничтожения авиалайнера должен быть развёрнут весь расчёт зенитной батареи. Поэтому версия о том, что "Бук" якобы тайком провезли на Украину, несостоятельна.
Кроме того, продолжает эксперт, в "Буках" есть система предупреждения, как раз для того, чтобы случайно не сбить гражданский самолёт, у которого включён транспондер. Эту блокировку можно снять, но для этого необходимо "Бук" соответствующим образом подготовить.
По его мнению, русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat отрабатывают заказ на очернение России. Но им не удаётся. Факты работают против них. Неопровержимые доказательства говорят против всех их версий.
217
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 16:10
|
24 апреля 2020, 06:10
|
26 апреля 2020, 04:10
|
26 апреля 2020, 21:10
|
28 апреля 2020, 07:10
|
25 апреля 2020, 18:10
|
23 апреля 2020, 06:10