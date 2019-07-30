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"Что они делают в Ливии?": Упавший под Триполи беспилотник Израиля вызвал вопросы экспертов
30 июля 2019, 22:54 • 42 • В мире
Разведывательный беспилотник израильского производства "Orbiter-3", который мог использоваться формированиями так называемого "Правительства народного единства" Ливии, рухнул на территории, контролируемой Ливийской национальной армией. Об этом сообщает специализирующийся на цифровых исследованиях микроблог Nick Waters.
По его данным, инцидент произошел в 30 километрах от Триполи, в районе Сидра. Как отмечает микроблогер, дрон производит израильская фирма Aeronautics Ltd.
Как отмечает Babak Taghvaee, Турция поставляет "Правительству народного единства" различные виды беспилотников. По мнению блогера, на фото представлен один из них.
"Важный вопрос в том, какого черта он делает в Ливии", - задается вопросом пользователь NotreallyMe.
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