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"Что они делают в Ливии?": Упавший под Триполи беспилотник Израиля вызвал вопросы экспертов

30 июля 2019, 22:54  •  42 • В мире
Разведывательный беспилотник израильского производства "Orbiter-3", который мог использоваться формированиями так называемого "Правительства народного единства" Ливии, рухнул на территории, контролируемой Ливийской национальной армией. Об этом сообщает специализирующийся на цифровых исследованиях микроблог Nick Waters.
По его данным, инцидент произошел в 30 километрах от Триполи, в районе Сидра. Как отмечает микроблогер, дрон производит израильская фирма Aeronautics Ltd.
Как отмечает Babak Taghvaee, Турция поставляет "Правительству народного единства" различные виды беспилотников. По мнению блогера, на фото представлен один из них.
"Важный вопрос в том, какого черта он делает в Ливии", - задается вопросом пользователь NotreallyMe.
Despite what others have been saying, this looks like an Orbiter 3 to me, a drone made by the Israeli company Aeronautics Ltd.

Note the location of the hatches & the highlighted square in the reference image (is that an antenna @robi_sen?) https://t.co/FydW7oY2hj pic.twitter.com/voaShkLyMs
— Nick Waters (@N_Waters89) July 29, 2019

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