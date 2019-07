"Что они делают в Ливии?": Упавший под Триполи беспилотник Израиля вызвал вопросы экспертов

По его данным, инцидент произошел в 30 километрах от Триполи, в районе Сидра. Как отмечает микроблогер, дрон производит израильская фирма Aeronautics Ltd.

Как отмечает Babak Taghvaee, Турция поставляет "Правительству народного единства" различные виды беспилотников. По мнению блогера, на фото представлен один из них.

"Важный вопрос в том, какого черта он делает в Ливии", - задается вопросом пользователь NotreallyMe.

Despite what others have been saying, this looks like an Orbiter 3 to me, a drone made by the Israeli company Aeronautics Ltd.



Note the location of the hatches & the highlighted square in the reference image (is that an antenna @robi_sen?) https://t.co/FydW7oY2hj pic.twitter.com/voaShkLyMs