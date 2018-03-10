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"Что он там делал, плевки отрабатывал?": Коллега Шейнина вскрыл лицемерие украинского радикала

10 марта 2018, 23:24  •  332 • В мире
Ведущий "Первого канала" Артем Шейнин рассказал, что бывший боец АТО блогер Валерий Ананьев спровоцировал его в Вероне.
Коллега Артема Шейнина ведущий "Первого канала" Анатолий Кузичев отреагировал на конфликт с экс-бойцом АТО (так в Киеве называют территории Донбасса). По его словам, пафос украинских СМИ относительно данного инцидента изумляет.
Из него сделали отважного героя, написал Кузичев в Twitter.
"Подвиг этого отважного десантника-плевальщика... уже воспели украинские СМИ", - говорится в сообщении.
Однако ведущий недоумевает, почему такой яростный защитник своей родины в тяжелый час, как говорят украинские власти, оставил ее, променяв ее на Италию.
"Скажите мне, что он делал в Вероне, когда его родина в опасности, кругом российская агрессия и т.д.? Отрабатывал плевки на дальность?" - отметил Кузичев.
Ранее Шейнин рассказал, что некий украинский блогер в Вероне подкараулил их супругой на улице и стал плеваться. "Это была провокация в расчете спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия, это и нападением-то назвать нельзя", - рассказал он, отметив, что провокация украинца с треском провалилась.

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