"Что он несёт?": Зеленский не увидел разницы между вирусологом и анестезиологом

Политолог Армен Гаспарян обратил внимание на высказывание украинского президента.

"Он вообще понимает, что несёт? Украинских анестезиологов следует направить в Италию, где зафиксирована высокая смертность граждан от коронавируса, чтобы они набирались "неоценимого опыта", считает Зеленский", - написал Гаспарян в своём Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/@ASGasparyan

Свою позицию по поводу этого предложения Зеленского выразила и журналист Юлия Витязева. Она пояснила читателям, что президент Украины ошибся, называя специальность врачей. Написал об анестезиологах, а имел в виду вирусологов, считает блогер. Она убеждена, что глава Незалежной пытается "косплеить Россию".

"Несмотря на актёрский талант, даже жалкой пародии у него не выходит", - написала Витязева в Telegram.

Такую бурную реакцию вызывало поведение Владимира Зеленского во время селекторного совещания, которое глава государства проводит ежедневно. Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту, что Италия попросила Украину прислать своих медиков для борьбы с коронавирусом.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем, анестезиологов, до того как у нас наступит пик болезни", - ответил на это Зеленский.

Он добавил, что украинские медики могли бы получить "неоценимый опыт борьбы с пандемией". При этом он указал: врачи должны быть в полной безопасности и получить "лучшие условия работы в Италии". Аваков же заявил о ещё одном посильном для Украины способе помощи - предоставлении медицинского спирта итальянцам.