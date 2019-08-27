"Что он несет?": Навальный потряс Соловьева своим заявлением о "хитрой тактике" Кремля

Блогер-оппозиционер Алексей Навальный дал интервью "Эху Москвы", в котором рассказал о довольно парадоксальной "тактике Кремля" по "задавливанию оппозиции". Взаимоисключающие параграфы в логике "оппозиционера" изумили телеведущего Владимира Соловьева.

Навальный заявил, что Кремль якобы хочет устроить всем оппозиционерам личное банкротство и закрыть все выезды за границу. Удивленный интервьюер с "Эха Москвы" поинтересовался, разве тактика Кремля не заключалась в том, чтобы, наоборот, выдавить оппозицию из России за границу. Навальный слегка замялся, но потом быстро нашёл "объяснение" провалу в логике.

"Когда они убедились, что мы их победим в Москве, их тактика изменилась. У них очень гибкая тактика", - заявил Навальный.

То есть если следовать его логике, власти России поняли, что оппозиция их победит и решили не выдавливать её из страны, а, наоборот, всеми силами заставить её остаться. Видимо, чтобы "оппозиция" точно победила, а не скрылась из страны.