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"Что он чувствовал? Гнев, обиду…": Специалист по лжи разобрал реакцию Медведева на речь Путина
17 января 2020, 13:24 • 178 • Политика
Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на речь президента России, который отправил его в отставку вместе со всем правительством. Гнев и обида - вот два чувства, которые, по мнению профайлера, испытывал экс-премьер.
Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи, профайлер Илья Анищенко разобрал реакцию Дмитрия Медведева на выступление президента России Владимира Путина, после которого правительство в полном составе было отправлено в отставку. По его мнению, лицо экс-премьера выражало две эмоции - гнев и обиду.
Речь идёт о видеофрагменте послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. На нём камера выхватывает лицо экс-премьера Дмитрия Медведева.
Эксперт отмечает, что у экс-главы правительства потрясывается нижняя губа, а брови сильно сдвинуты. По словам специалиста, это указывает на сосредоточение или гнев. При этом Медведев напряжён, не меняет позу. Это признак того, что он пытается контролировать эмоции, добавляет эксперт.
Также в объектив камеры попала реакция спикера Госдумы Вячеслава Володина. Специалист отмечает, что политик кивает головой и улыбается. Это означает, что он доволен услышанным.
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