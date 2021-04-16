"Что ни строчка, то пассаж": Русская разведка ответила США и лично Байдену

Русская разведка ответила США и лично их президенту Джо Байдену. Были использованы формулировки "бред" и "словоблудие". "Что ни строчка, что пассаж", - констатируют разведчики.

Telegram-канал Пул №3 привёл ответ пресс-бюро Службы внешней разведки США и лично Джо Байдену. Американский президент объяснил человечеству ту угрозу, которая исходит от России. Но в этих объяснениях ни слова не было об СВР России. Однако чуть позже было издано переложение для журналистов.

"В свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России - что ни строчка, то – пассаж", - иронизируют в Службе внешней разведки.

Там признались: американцев цитировать нет никакого желания, - и назвали малоинтересным занятием читать этот бред.

Наиболее неприятным "во всём этом словоблудии" представителям русского ведомства показалась фраза "СВР России, также известная как…"

"Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР", - объяснили заокеанским коллегам в пресс-бюро.

С середины XX века ведомство носило название Первое главное управление КГБ СССР, а теперь это Служба внешней разведки России.

"За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!", - напомнили в СВР.