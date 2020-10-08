"Что ни делают - никак не получается": Горбачёв рассказал, что мешает возродить СССР

Горбачёв считает, что многие бывшие республики Советского Союза ещё не набрались ума и опыта. В качестве примера он привёл Белоруссию, которую с начала августа лихорадит от непрекращающихся уличных протестов. Бывший советский лидер полагает, что должно пройти больше времени, прежде чем появится возможность объединиться.

Более того, он считает, что в целом во всём мире объединительные процессы сегодня идут тяжело.

"Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают - никак не получается. Даже Европа - у нас же сейчас есть объединения европейские", - пояснил Горбачёв, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее президент СССР дал интервью британскому изданию The Times, в котором признался, что мир стал менее стабильным без Советского Союза. Горбачёв также добавил, что не ставил целью развал страны, когда затевал перестройку. Телеканал "360" уточняет, по версии политика, для появления более четкой картины должно пройти ещё много времени.

Отметим также, что в сентябре Горбачёв встал на сторону белорусских протестующих, похвалив их за гражданскую активность. По словам политика, белорусы показали свой характер, однако им ещё предстоит потрудиться. Белорусский "майдан" поддержала дочь первого президента России Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева. Она подписала письмо либеральной общественности в поддержку протестов в Белоруссии.