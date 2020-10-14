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"Что не убивает, делает… страннее": Инсайдер слил новые передвижения натовцев на Украине

14 октября 2020, 20:20  •  188 • Политика
Telegram-канал "Джокер ДНР", который специализируется на публикации инсайдов ВСУ, "слил" информацию о новых передвижениях натовцев на Украине. "То, что тебя не убивает, делает тебя… страннее!" - отметил он, подводя итог украино-натовских "приключений".
В частности, блогер рассказал о некоторых изменениях среди представляющих НАТО на Украине. По данным инсайдера, 5 октября в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Яворовском районе Львовской области, неподалёку от посёлка Старичи, прошла ротация инструкторов НАТО миссии Unifier (Совместная оперативная группа вооружённых сил Канады - Украины).
"Джокер" отметил, что из Канады прибыло 200 действующих военнослужащих, "которые будут обучать украинских солдатиков воевать".
Он также сообщил о том, что 6 октября в присутствии инструкторов НАТО на полигоне Урзуф (территория ДНР, оккупированная ВСУ. - Ред.) украинские боевики провели учения силами самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы и миномётной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
По данным инсайдера, "на этих учениях украинские солдатики учились отражать десантирование противника на побережье Азовского моря". "Джокер" отмечает, что, по словам источников из украинского командования, иностранные инструкторы остались недовольны результатами этих учений.
"То, что тебя не убивает, делает тебя… страннее!" - подвёл итог блогер.

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