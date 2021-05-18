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"Что не съем...": Украинцы разобрали и бросили свои же танки в Донбассе

18 мая 2021, 19:25  •  267 • В мире
Наблюдатели ОБСЕ нашли в Донбассе несколько брошенных разобранных танков Т-72 украинской армии. В ходе проверки оказалось, что с них сняли броню, двигатели и траки, а также гаубицы.
Наблюдательная комиссия ОБСЕ обнаружила в населённом пункте Муратово в Луганской области три танка Т-72, находящихся на вооружении ВСУ. Машины были не на ходу: у двух боевых машин были сняты двигатели, траки, а также шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, которые там находились. Об этом сообщает "Русская весна" по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Как удалось узнать наблюдателям, танки разобрали по приказу командира 14-й бригады по фамилии Войченко. Тот якобы принял такое решение в связи с необходимостью отремонтировать парк танкового батальона. Правда, куда делись гаубицы, украинский офицер объяснить не смог. Украинскими военными назначено расследование.
После этого Войченко приказал не пускать миссии ОБСЕ на территорию, которая находится под контролем его бригады.

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