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"Что нас не убивает, делает сильнее": Русские одним примером разбили все сомнения о достройке "Северного потока - 2"

09 января 2020, 23:24  •  195 • В мире
Жители России, обсуждая возможность достройки газопровода "Северный поток - 2", заметили, что все сомнения по этому поводу беспочвенны. В частности, пользователи убеждены, что здесь применим афоризм "что не убивает - делает сильнее". Так, один из комментаторов отметил, что на Западе так же не верили, что проект строительства Крымского моста будет реализован, однако время и жизнь всё расставили по своим местам.
В Рунете убеждены: Россия, несмотря на препоны США, реализует проект "Северный поток - 2" и всё равно достроит хаб. Как отметили комментаторы в обсуждениях, здесь применима крылатая фраза "что не убивает, то делает нас сильнее".
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью газете "Известия" отметил, что Россия самостоятельно способна довести проект до завершения. При этом не исключено, что швейцарцы, которые ранее свернули работы на морском участке газопровода, также могут вернуться для продолжения проекта.
По мнению Правосудова, "плевок в лицо" в виде санкций против "Северного потока - 2" со стороны США может подтолкнуть Европу "продавить свои интересы".
Пользователи Сети убеждены: "СП-2" мы можем завершить своими силами.
"Насколько я понимаю, есть два российских судна, - отмечает в обсуждениях на сайте РИА "Новости" Ivan vdulin. - Одно уже участвовало в прокладке "СП-2" у российских берегов, но ему не хватает лишь некоторой части оборудования для соответствия датским законам, всё остальное уже есть и в полностью готовом рабочем состоянии".
"Да достроят, конечно. В этом проекте заинтересованы в первую очередь европейцы. Так что продавят свои интересы не мытьем, так катаньем. А мы поможем своей техникой. Т.к. все расходы всё равно будут учтены при стоимости газа", - заметил Sidorjan 1919.
"Сегодня что-то на редкость много диванных экспертов в области прокладки труб! - иронично отреагировал на немногочисленные едкие комментарии Vmv043 и добавил: - Про Крымский мост тоже говорили, что не построят".
"А мы всегда достраиваем именно то, что нам мешают строить! - подчеркнул Von Stirliz. - Сами посмотрите: олимпийский комплекс в Сочи, Крымский мост, "Турецкий поток"... А вот что НЕ мешают, порой превращается в долгострой. Что нас не убивает, то делает сильнее!"
Напомним, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работу над проектом. Allseas практически сразу заявила о приостановке работ по строительству "Северного потока - 2".

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