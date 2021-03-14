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"Что мы сделали не так": В Европе признали ошибки с вакцинацией

14 марта 2021, 11:45  •  118 • Политика
В Евросоюзе были допущены ошибки в стратегии вакцинации от коронавируса - этот факт констатировали в руководстве Еврокомиссии. Там попросили подождать "окончания пандемии", чтобы можно было понять, "что мы сделали не так, а что сделали правильно".
Европейский союз допустил ряд ошибок в проведении кампании по вакцинации от COVID-19. Их перечислил в беседе с немецким Tagesspiegel первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Главная ошибка касалась заказа и распределения препарата для вакцинации. Тиммерманс считает, что неправильно поступил не только Брюссель, но и другие государства-члены ЕС.
Еврочиновник назвал решение о совместном заказе вакцин верным шагом, но признал, что от такого соглашения выиграли в основном богатые страны, например, Германия.
Это заявление Тиммерманса согласуется с письмом, в котором пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - заявили о несправедливом распределении вакцин между государствами.
Замглавы Еврокомиссии попросил подождать окончания пандемии - он считает, что только тогда можно будет подвести итоги и увидеть, "что мы сделали не так, а что было сделано правильно".

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