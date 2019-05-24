"Что молвишь ты? Пиндосовская мышь?" Либеральные СМИ приписали мистические стихи про Навального Бастрыкину

Впервые о поэте Станиславе Струневском, который публикует свои произведения на сайте Stihi.ru, заговорили в 2017 году. Тогда либеральная "Медуза" утверждала, что польский поэт, как он себя называет — это на самом деле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Этот вывод был сделан из публикации на официальной странице Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" фрагмента одного из стихотворений Струневского.

Новая порция гражданской лирики, мистики и эзотерики (по определению автора) всколыхнула новую волну публикаций о творчестве малоизвестного поэта. Так, журналисты обратили внимание на стихи с названиями "Навальный по России скачет!" и другие недавние публикации.

В стихах, изобилующих восклицательными знаками и пунктуационными ошибками, Станислав Струневский предполагает, что оппозиционеру "деньгу отработать надо", поэтому он "лижет в Стэнфорде" и организует митинги в России.

"Кого теперь ты из чиновников "накажешь"? Презрением гордым смело одаришь?

Что молвишь ты? Пиндосовская мышь?", - пишет Струневский, перефразируя классика.



Отметим, героем публикаций Струневского зачастую становятся и другие деятели оппозиции, например, Леонид Волков.

Фото: Stihi.ru