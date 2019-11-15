"Что касается 9 Мая в Москве...": Путин подсказал Трампу правильный шаг для предвыборной кампании

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном визите Дональда Трампа в Москву на парад Победы 9 мая.

По его словам, в данном случае глава государства, которое также внесло значимый вклад в победу над нацизмом, поступит правильно, если прибудет на торжества. Даже в разгар предвыборной борьбы.

"Но это не нам решать", - лаконично отметил Путин.

Кроме того, добавил российский лидер, пока в предстоящем графике его встреч переговоров с Трампом не запланировано.

"У нас встреча не планируется", - сказал российский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов по итогам саммита БРИКС, передаёт ТАСС.