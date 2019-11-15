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"Что касается 9 Мая в Москве...": Путин подсказал Трампу правильный шаг для предвыборной кампании
15 ноября 2019, 10:54 • 106 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что считает уместным и правильным приезд американского лидера в Москву на 9 Мая в будущем году. По его словам, глава страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, сделает правильный шаг, если совершит визит, пусть и в предвыборный период.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном визите Дональда Трампа в Москву на парад Победы 9 мая.
По его словам, в данном случае глава государства, которое также внесло значимый вклад в победу над нацизмом, поступит правильно, если прибудет на торжества. Даже в разгар предвыборной борьбы.
"Но это не нам решать", - лаконично отметил Путин.
Кроме того, добавил российский лидер, пока в предстоящем графике его встреч переговоров с Трампом не запланировано.
"У нас встреча не планируется", - сказал российский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов по итогам саммита БРИКС, передаёт ТАСС.
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