"Что говорить народу?": Скабеева высмеяла реакцию Украины на "Северный поток - 2"

Телеведущая Ольга Скабеева показала мем с реакцией президента Зеленского на соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2".

Журналистка Ольга Скабеева разместила в своём Telegram-канале фотошутку, где обыгрывается реакция властей Украины на соглашение по газопроводу "Северный поток - 2", которое заключили США и Германия.

На фото изображён президент Украины Владимир Зеленский и другие члены СНБО.

"Что ж теперь говорить народу?" - спрашивает Зеленский.

"Говори, что "Северный поток - 3" мы точно остановим", - отвечает ему чиновник.

Ранее Царьград сообщал, что на Западе признали победу России в вопросе строительства "Северного потока - 2".