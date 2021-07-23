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"Что говорить народу?": Скабеева высмеяла реакцию Украины на "Северный поток - 2"
23 июля 2021, 19:35 • 150 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева показала мем с реакцией президента Зеленского на соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2".
Журналистка Ольга Скабеева разместила в своём Telegram-канале фотошутку, где обыгрывается реакция властей Украины на соглашение по газопроводу "Северный поток - 2", которое заключили США и Германия.
На фото изображён президент Украины Владимир Зеленский и другие члены СНБО.
"Что ж теперь говорить народу?" - спрашивает Зеленский.
"Говори, что "Северный поток - 3" мы точно остановим", - отвечает ему чиновник.
Ранее Царьград сообщал, что на Западе признали победу России в вопросе строительства "Северного потока - 2".
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