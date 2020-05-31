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"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
31 мая 2020, 03:55 • 30 • Политика
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов из-за эпидемии коронавируса. Она отметила, что никто из спортсменов "не вякал", в отличие от "бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры". "Что это? Этот человек точно представляет интересы людей?" - поинтересовался Пронько.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина выступила с критикой представителей культуры, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавирусной инфекции. Её резкие высказывания прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Главный аргумент Родниной состоял в том, что Госдума приняла уже множество законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры "стонут, как они голодают". При этом она отметила, что спортсмены, в отличие от артистов, а также от представителей малого и среднего бизнеса, такого себе не позволяют.
В связи с этим высказыванием у экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько возникло несколько вопросов к спортсменке и депутату Госдумы. Главным образом его возмутила ремарка по поводу "вяканья" малого и среднего бизнеса.
Он напомнил, что, по данным за июль 2019 года, число работников, задействованных на российских предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 18,3 миллиона человек.
Фото: скриншот Facebook.com/pronkofm
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