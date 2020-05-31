"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина выступила с критикой представителей культуры, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавирусной инфекции. Её резкие высказывания прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Главный аргумент Родниной состоял в том, что Госдума приняла уже множество законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры "стонут, как они голодают". При этом она отметила, что спортсмены, в отличие от артистов, а также от представителей малого и среднего бизнеса, такого себе не позволяют.

Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Спортсмены - молодцы, в отличие от бедного, несчастного малого и среднего бизнеса и культуры, - сказала Роднина в интервью "Спорт-Экспрессу".

В связи с этим высказыванием у экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько возникло несколько вопросов к спортсменке и депутату Госдумы. Главным образом его возмутила ремарка по поводу "вяканья" малого и среднего бизнеса.

Вякал? Несчастный бедный малый бизнес? Что это? Этот человек точно представляет интересы людей? - пишет Пронько на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, по данным за июль 2019 года, число работников, задействованных на российских предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 18,3 миллиона человек.

Или "слуга народа" считает, что эти люди не вписались в рынок? - интересуется Юрий Пронько.

Фото: скриншот Facebook.com/pronkofm