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"Что это?!": Маскирующийся под русский Су-57 американский истребитель вызвал хохот в интернете

11 сентября 2020, 13:55  •  210 • Политика
Маскирующийся под русский истребитель Су-57 американский F-35 вызвал в интернете приступ хохота и негодования. "Что это?!" - спрашивают удивлённые пользователи.
Отметим, что в Сети появились первые изображения истребителя ВВС США в российском камуфляже. Соответствующие фото выложил в своём Facebook ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон. Он уточнил, что разработку такого дизайна самолёта ему заказали военные. Для большей схожести на крыльях даже нарисовали красные звёзды.
Уточним, что американские истребители маскируют под русские для обучения пилотов - во время тренировок они играют роль боевых самолётов противника", то есть России и Китая.
Изображение "российского камуфляжа" вызвало волну смеха и негодования в Сети.
"Что это?!" - возмущаются американцы, отмечая, что, если американское командование считает, что таким образом F-35 станет напоминать Су-57, "то это, пожалуй, ещё одна глупость в копилке Пентагона".
Другие же сравнили этот "креатив" с карнавальными костюмами.
"Молодцы! Вы превратили боевой самолёт в попугая!" - возмущены пользователи.
Третьи интересуются, что должно последовать далее:
"И что теперь? Русские должны умереть от хохота?!"

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