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"Что это за штраф?": Пользователи двумя цифрами разбили версию Bild об "агенте Путина"
27 декабря 2019, 23:24 • 117 • Политика
Bild "раскрыл" имя второго высланного Берлином российского дипломата. Журналисты считают, что это якобы "разведчик ГРУ". По их версии, "агента Путина" вычислили по штрафной квитанции. Интернет-пользователи всего двумя цифрами эту версию разбили, изумившись штрафу в 3 000 рублей. "Что это за штраф?" - недоумевают в Сети.
Немецкие СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг убийства в Берлине и высылке российских дипломатов. Так, местный таблоид Bild "раскрыл" имя второго высланного дипломата, заявив, что это якобы "разведчик ГРУ".
Таблоид утверждает, что якобы выдал "агента Путина" неоплаченный парковочный талон в Москве аж за 2015 год.
Как пишет издание "Утро.ру", штраф ему якобы отправили по адресу Хорошевское шоссе, 76Б, где находится принадлежащее ГРУ здание.
Интернет-пользователи версию Bild об "агенте Путина" разбили всего двумя цифрами.
"Bild: "На след агента ГРУ расследование вышло благодаря неоплаченной штрафной квитанции на 3 000 рублей", - процитировал пользователь Уругвайская разведка @Urgv_razvedka. И тут же задал вопрос: "Что это за штраф на 3 000 рублей за превышение скорости? Либо 2 500, либо 5 000".
Пользователь отмечает, что "уже даже не смешно", а "галиматья, демагогия и фейки - фирменная визитка Bild".
Фото: скриншот twitter/Urgv_razvedka
Впрочем, нашлись и те, кто всё же попытался найти в КоАП штраф на 3 000 рублей.
"Это стоянка под знаком", - пишет @denis28846185.
"Выделенка в Москве и Питере, например", - выдал свою версию @Alex75327601.
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