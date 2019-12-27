"Что это за штраф?": Пользователи двумя цифрами разбили версию Bild об "агенте Путина"

Немецкие СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг убийства в Берлине и высылке российских дипломатов. Так, местный таблоид Bild "раскрыл" имя второго высланного дипломата, заявив, что это якобы "разведчик ГРУ".

Таблоид утверждает, что якобы выдал "агента Путина" неоплаченный парковочный талон в Москве аж за 2015 год.

Как пишет издание "Утро.ру", штраф ему якобы отправили по адресу Хорошевское шоссе, 76Б, где находится принадлежащее ГРУ здание.

Интернет-пользователи версию Bild об "агенте Путина" разбили всего двумя цифрами.

"Bild: "На след агента ГРУ расследование вышло благодаря неоплаченной штрафной квитанции на 3 000 рублей", - процитировал пользователь Уругвайская разведка @Urgv_razvedka. И тут же задал вопрос: "Что это за штраф на 3 000 рублей за превышение скорости? Либо 2 500, либо 5 000".

Пользователь отмечает, что "уже даже не смешно", а "галиматья, демагогия и фейки - фирменная визитка Bild".

Фото: скриншот twitter/Urgv_razvedka

Впрочем, нашлись и те, кто всё же попытался найти в КоАП штраф на 3 000 рублей.

"Это стоянка под знаком", - пишет @denis28846185.

"Выделенка в Москве и Питере, например", - выдал свою версию @Alex75327601.