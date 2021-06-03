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"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ

03 июня 2021, 02:05  •  82 • Политика
Одним из спикеров Петербургского международного экономического форума стал Даня Милохин - юный музыкант и блогер, популярный в TikTok. Именно его решили пригласить в качестве эксперта на крупнейшее мировое экономическое событие... Владимир Соловьёв показал выступление Дани и задал единственный вопрос: "Что это было???"
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Даня Милохин должен был стать представителем креативной индустрии. Организаторы, очевидно, надеялись, что он расскажет юным талантам о лучшем применении себя. Но... Милохин сначала не разобрался с аппаратурой, после удивил "танцами" языка, а дальше "радовал" репликами в стиле "если я правильно понял вопрос, то...".
Нарезку выступления Дани Милохина в том числе опубликовал тележурналист Владимир Соловьёв, задав единственный вопрос: "Что это было???" Разочаровались ли организаторы, пригласив Даню? Вопрос открытый. Но модератор точно был, прямо скажем, удивлён происходящим:
- Возможно я не понял вопрос, но я сейчас отвечу, как я понял. Я думаю, что люди, которые как-то оставили какой-то творческий след в истории, они не целились именно в том, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это весёлым, я не знаю, может красивым. Делали, и как-то у них получилось оставить след. То есть я думаю, у всех есть шанс оставить вот этот след, - сформулировал свою мысль Даня.
- Даня, а можно вопрос от меня уточняющий? - спросил модератор. - Правильно ли я понимаю, что клип "Золотая чаша" с твоей точки зрения останется в истории?
- Я не знаю, я не думаю, - сначала осторожно улыбнувшись, а затем и рассмеявшись, сказал Милохин. - В смысле вообще не думаю.
- Это заметно, - тут же сориентировался модератор, также засмеявшись.
Клип "Золотая чаша", напомним, снят Милохиным с Николаем Басковым и собрал множество противоречивых комментариев.

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