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"Что думать за пределами Украины?": Пушков обратился к министрам Киева, назвавшим указы Зеленского цирком
20 июля 2019, 22:24 • 58 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что указы главы Незалежной Владимира Зеленского - это настоящий цирк. Пушков поинтересовался, как же тогда должны относиться к заявлениям Зеленского другие страны.
Сенатор прокомментировал заявление Омеляна в своем Twitter, написав: "Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?"
Пушков поинтересовался, как нужно понимать, к каким заявлениям Зеленского стоит относиться серьезно, а к каким - нет? Он выразил надежду, что официальные лица Киева помогут с эти разобраться.
Под комментарием разгорелась настоящая дискуссия. "А официальные лица Киева - это и есть работники этого цирка", - пишет @mrom57. "Если президент выглядит как клоун и ведёт себя как клоун, то и отношение к нему будет соответствующее", - заметила @Russian_girl29.
"Клоун - он везде клоун, а этот, возможно, ещё и кровавый", - опасается @sashapom67.
Ранее министр инфраструктуры Украины, сторонник бывшего президента Петра Порошенко Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал пятничный указ Владимира Зеленского об улучшении качества дорог.
Омелян обратил внимание на экспертное мнение представителя Офиса эффективного регулирования - независимого украинского аналитического центра, опубликованное на сайте избранного президента. Согласно ему, в первую очередь на Украине необходимо провести капремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн (более 365 млрд руб.) и еще 15 млрд (более 36,5 млрд руб.) ежегодно для поддержания качества дорог.
Министр выразил недовольство как суммой, так и сроками. По его мнению, сумма занижена в три раза, в связи с чем украинские компании будут работать себе в убыток. Он уточнил, что за три года сделать такой объем работы "нереально".
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