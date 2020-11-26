"Что делать, утрёмся и этим": Садальский прочёл стихи депутатам, оформившим премии на 201 млрд

Законодатели приняли дефицитный бюджет страны на 2021 год. До этого в России отказались индексировать пенсии работающим старикам, но заложили в проект 201 миллиард рублей на премии чиновникам. Ситуацию для Царьграда прокомментировал советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, работающий пенсионер Станислав Садальский.

В связи с произошедшим он напомнил стихи Лермонтова. По его мнению, под ситуацию подходят строки: "Немытая Россия - страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ".

"Ну, что делать, утрёмся и этим", - развёл он руками.

Он считает, что власть держащие творят что хотят, а простой народ ничего не может с этим сделать. Во все времена так было. В этой связи Садальский старается просто не думать об этом.